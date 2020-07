Fifa bo zvezam pomoč izplačala do januarja 2021

Zürich, 29. julija - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes odobrila sklep, s katerim bo nacionalnim zvezam, ki jih je prizadel novi koronavirus, razdelila finančna sredstva v višini 1,3 milijarde evrov. so sporočili iz Fife. Zavezali so se, da bodo finančno pomoč izplačali do januarja 2021, poroča nemška tiskovna agencija dpa.