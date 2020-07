Sevilla, 29. julija - Nogometno moštvo Sevilla je sporočilo, da se je z novim koronavirusom okužil nogometaš prvega moštva. Teste so v moštvu, strokovnem štabu ter med predstavniki kluba opravili v nedeljo, rezultate pa so izvedeli v ponedeljek, so še dodali v izjavi za javnost.