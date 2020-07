V Pogačarjevem moštvu izolirali tri kolesarje

Valladolid, 29. julija - Na kolesarski dirki po Burgosu v Španiji so v moštvu UAE Team Emirates, za katere dirkata tudi Tadej Pogačar in Jan Polanc, zaradi suma na novi koronavirus izolirali tri kolesarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem so pred začetkom druge etape dva kolesarja izolirali tudi v moštvu Israel Start-Up.