Ljubljana, 29. julija - UKC Ljubljana zaradi nespoštovanja pravil in zagotavljanja varnosti z današnjim dnem popolnoma prepoveduje obiske na oddelku centralne intenzivne terapije, so objavili na Twitterju. Režim v ostalih intenzivnih terapijah ostaja nespremenjen in je dostopen na povezavi https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/podatki_za_obiskovalce.