Policija zaradi nevarnosti koronavirusa izpraznila migrantski kamp v Franciji

Pariz, 29. julija - Francoska policija je danes izpraznila migrantski kamp severno od Pariza. Evakuirali so kakih 1500 migrantov, ki so bili zaradi prenatrpanosti centra, pomanjkanja vode in slabih higienskih razmer izpostavljeni velikemu tveganju okužbe z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.