Višje cene prodanih avtomobilov omilile izgubo General Motorsa

New York, 29. julija - Ameriški avtomobilski proizvajalec General Motors je v drugem četrtletju ustvaril 758 milijonov dolarjev (647 milijonov evrov) izgube, kar je posledica upada prodaje zaradi pandemije covida-19. V družbi so pojasnili, da je bila izguba manjša od pričakovanj, saj je bila povprečna cena avtomobilov, ki so jih kljub temu uspeli prodati, višja.