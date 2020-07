Z novim koronavirusom okužena fizioterapevtka iz šentviške enote Zdravstvenega doma Ljubljana

Ljubljana, 29. julija - V nedeljo so potrdili okužbo z novim koronavirusom tudi pri zaposleni v fizioterapiji v šentviški enoti Zdravstvenega doma Ljubljana. Zaposlene, s katerimi je bila okužena v stiku, so poslali v karanteno, kontaktirali so tudi bolnike, ki so bili v stiku s fizioterapevtko, ki je pri delu nosila zaščitno opremo, so pojasnili v zdravstvenem domu.