EU zapusti manj kot 40 odstotkov zavrnjenih prosilcev azila

Bruselj, 29. julija - Evropsko unijo zapusti manj kot 40 odstotkov migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil in bi morali oditi, kaže preiskava Evropskega računskega sodišča. Glavna odgovornost za to je sicer na izvornih državah, ki premalo sodelujejo z evropskimi, da bi sprejele nazaj svoje državljane, so opozorili po končani preiskavi.