V Domu starejših Hrastnik potrjeni še dve novi okužbi

Hrastnik, 29. julija - V Domu starejših Hrastnik so v torek odvzeli pet brisov, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri dveh oskrbovancih. Je pa medtem eden od okuženih oskrbovancev že ozdravel. Od izbruha okužbe 10. julija do danes so za covidom-19 umrli trije stanovalci doma, so danes sporočili s hrastniške občine.