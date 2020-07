Pred Arhivom RS razstava o štipendijskih ustanovah do razpada Avstro-Ogrske

Ljubljana, 29. julija - V parku pred Arhivom RS je na ogled razstava Štipendijske ustanove v gradivu Arhiva RS do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. Razstava sledi časovnim mejnikom in razvoju štipendijskih ustanov na Kranjskem, pa tudi v drugih delih slovenskega ozemlja vse do razpada Avstro-Ogrske. Osvetljuje predvsem njihov nastanek in delovanje.