Objavljen urbanistični natečaj za umestitev likovne akademije in srednje oblikovne šole na območje Roške v Ljubljani

Ljubljana, 29. julija - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor pripravili odprti, projektni urbanistični natečaj, s katerim želijo na območju Roške v Ljubljani rešiti prostorsko problematiko akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Natečaj je odprt do 8. oktobra.