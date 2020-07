AI Slovenije za takojšnje reševanje vprašanja osamitev okuženih stanovalcev v domovih starejših

Ljubljana, 29. julija - Amnesty International (AI) Slovenije znova poziva pristojne, naj takoj začnejo reševati vprašanje pomanjkanja prostora in kadrov v domovih starejših ob pojavu okužb z novim koronavirusom. Treba je začeti iskati realne možnosti za to, da se ob sumu okužb oziroma obolevnosti za stanovalce zagotovi dostojne možnosti za bivanje in okrevanje, menijo.