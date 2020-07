Zanimanje za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju preseglo pričakovanja

Maribor, 30. julija - Zanimanje za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju, za katera so do srede zbirali zavezujoče ponudbe, je po navedbah Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) preseglo pričakovanja. Koliko ponudb so prejeli, sicer niso izdali, zagotovo pa med njimi ni trenutnega najemnika hotela Arena, ki je še edini odprt.