Muslimani začenjajo okrnjeni hadž

Meka, 29. julija - Muslimani v maskah so danes začeli tradicionalno romanje v Meko, ki pa bo zaradi pandemije covida-19 potekalo v zelo omejenem obsegu in pod strogimi preventivnimi ukrepi. Na hadžu bo lahko sodelovalo le do 10.000 prebivalcev kraljevine, saj želijo s tem omejiti možnost širjenja novega koronavirusa.