Anketa: želja po čimprejšnji vrnitvi na kulturna prizorišča

Ljubljana, 29. julija - Rezultati ankete, ki so jo organizatorji kulturnih dogodkov pripravili v sodelovanju s strokovnjaki s področja statistike, so pokazali, da so vprašani pogrešali kulturne dogodke v času zaprtja kulturnih prizorišč. Dogodke si želijo čim prej spet obiskovati, če bodo organizatorji le poskrbeli za njihovo varnost in dobro počutje.