V Adrii Mobil optimisti in hkrati realisti

pogovarjal se je Rasto Božič

Novo mesto, 5. avgusta - V novomeški Adrii Mobil, ki izdeluje paleto vozil za prosti čas in je od leta 2017 del francoske skupine Trigano, so glede razpleta pandemije novega koronavirusa in tržnega odziva nanjo optimisti in hkrati realisti. Do konca leta nameravajo sicer delno nadoknaditi spomladanski izpad proizvodnje, je napovedala generalna direktorica Sonja Gole.