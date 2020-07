Nekdanji avstrijski olimpijec pomagal sinu pri dopingiranju

Dunaj, 29. julija - Nekdanji avstrijski kolesar in olimpijec Johann Leinhart je pomagal sinu Florianu, poklicnem triatloncu, pri dopingiranju. Avstrijska protidopinška agencija je ugotovila, da mu je med decembrom 2018 in marcem 2019 priskrbel EPO, genotropin in testosteron, zato je dobil deset let prepovedi delovanja v športu.