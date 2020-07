Neurja povzročala težave v Avstriji

Dunaj, 29. julija - Avstrijsko prestolnico Dunaj je v torek zvečer prizadelo močno neurje, ki je ruvalo drevesa, obilne padavine pa so zalile več kleti in garaž. Gasilci so morali posredovati kar 150-krat. Močno neurje je prizadelo tudi Salzburg, kjer je močan veter prav tako lomil drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.