Mala loža v Kopru tarča vandalov

Koper, 29. julija - Dan po odprtju razstave Razglednice Kopra v Mali loži so bili tam na delu vandali. Ti so minuli petek ukradli številne fotografije, ki so krasile temeljito obnovljen objekt pod volti Pretorske palače, so sporočili z Mestne občine Koper. Ta je že podala prijavo policiji proti neznanemu storilcu, vzpostaviti pa namerava tudi dodaten videonadzor.