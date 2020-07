Primorske novice: V Soči v Solkanu utonil mladi kopalec

Solkan, 28. julija - Pri starem jezu v Solkanu je popoldne utonil mladi kopalec iz Ljubljane, star okrog deset let, poročajo Primorske novice. Pri prečkanju Soče so ga brzice odnesle v smeri Italije. Dečka so poskušali rešiti kopalci, iz vode pa so ga potegnili novogoriški in goriški gasilci ter novogoriški potapljači, ki so ga oživljali, a neuspešno.