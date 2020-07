Jaklitscheva v Videmski pokrajini o čezmejnem sodelovanju

Čedad/Videm, 28. julija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v ponedeljek in danes mudila na obisku pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Videmski pokrajini v Italiji. Sestala se je tudi s predstavniki lokalnih oblasti. Govorili so o čezmejnem sodelovanju in izzivih, s katerimi se sooča skupnost, so sporočili iz urada.