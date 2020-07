Eles z najboljšima projektoma s področja pametnih omrežij

Ljubljana, 28. julija - Operater slovenskega prenosnega omrežja Eles je prejel dve nagradi Mednarodnega združenja pametnih omrežij ISGAN za odličnost na področju inovacij, integracij in preobrazbe sistemov pametnih omrežij. Kot najboljši projekt v letu 2020 so prepoznali projekt demonstracije pametnih omrežij in skupnosti Nedo, drugo nagrado je osvojil projekt FutureFlow.