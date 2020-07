Ministrstvo v vročih dneh poziva k ustrezni skrbi za živali

Ljubljana, 29. julija - Ministrstvo za kmetijstvo v vročih dneh poziva k ustrezni skrbi za hišne ljubljenčke in domače živali. Vedno morajo imeti na voljo svežo pitno vodo, omogočen pa jim mora biti tudi dostop do sence in hladnejših mest. Pri prevozu rejnih živali je najvišja dovoljena temperatura znotraj prevoznega sredstva 35 stopinj Celzija, so sporočili.