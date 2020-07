Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 28. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo danes do 24. ure na cesti Jereka-Jezero v Stari Fužini popolna zapora zaradi prireditve. Osebna vozila na vstop v državo preko mejnega prehoda Gruškovje čakajo do dve uri, na izstop pa do pol ure. Tovorna vozila na vstop v državo čakajo do štiri ure.