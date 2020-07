Domovi za starejše ostajajo ranljiva točka v širjenju novega koronavirusa

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 28. julija - V ponedeljek so v Sloveniji opravili 874 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 14 okužb. Eno novo okužbo so potrdili v domu starejših v Hrastniku, dva okužena še med bolniki v URI Soča. Največ novih okužb, tri, so potrdili v Občini Bloke, kjer natančnejših informacij še nimajo. Največ je širjenja okužb na delu in v družinah.