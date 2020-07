V streljanju v Libiji ubiti trije migranti

Tripoli, 28. julija - V Libiji so bili v ponedeljek v streljanju ubiti trije migranti iz Sudana, ki jih je libijska obalna straža prestregla na morju in vrnila na obalo, so sporočili Združeni narodi. V Mednarodni organizaciji za migracije (IOM) so zapisali, da so lokalne oblasti začele streljati, ko so migranti poskušali zbežati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.