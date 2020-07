V URI Soča pri dveh bolnikih okužba z novim koronavirusom

Ljubljana, 28. julija - V URI Soča so v ponedeljek in danes pri dveh bolnikih, ki sta se nahajala v isti sobi, potrdili okužbo z novim koronavirusom, so za STA potrdili v URI Soča. Drugi bolniki, ki bi lahko bili izpostavljeni, so bili na testiranju negativni. Tudi med zaposlenimi potrjeno okuženih v tem trenutku ni, na nekatere rezultate še čakajo.