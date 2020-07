Odkrita lokacija, kjer je Van Gogh naslikal svojo zadnjo sliko

Amsterdam, 28. julija - Znana je lokacija, na kateri je nizozemski slikar Vincent van Gogh naslikal svojo zadnjo sliko, so danes sporočili iz Van Goghovega muzeja v Amsterdamu. Kot so zapisali, naj bi umetnik med ustvarjanjem slike z naslovom Drevesne korenine stal na hribu, poraščenem z drevesi in koreninami, v mestu Auvers-sur-Oise v bližini Pariza.