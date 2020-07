Daimlerjevi zaposleni pristali na skrajšanje delovnega časa

Frankfurt, 28. julija - Več tisoč zaposlenih pri nemškem avtomobilskem proizvajalcu Daimlerju je pristalo na skrajšanje delovnega časa in odpoved letošnjemu bonusu, s čimer se želi družba izogniti odpuščanjem. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spomnili v družbi, so bile negativne posledice prestrukturiranja neizogibne že pred izbruhom koronavirusa.