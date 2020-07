V Bruslju oblikovali ukrepe za spodbujanje zagonskih in inovativnih podjetij

Bruselj, 28. julija - Evropska komisija in Evropski investicijski sklad sta oblikovala vrsto ukrepov za spodbujanje zagonskih in inovativnih podjetij, ki jih je prizadela kriza zaradi izbruha koronavirusa, so sporočili iz Bruslja. Ukrepi se bodo izvajali v okviru programa Obzorje 2020, konkretneje InnovFin Equity Facility.