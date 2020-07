Doslej plazmo odvzeli devetim, ki so preboleli okužbo z novim koronavirusom

Ljubljana, 28. julija - Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so pred dnevi objavili poziv osebam, ki so prebolele okužbo z novim koronavirusom, da darujejo plazmo oziroma kri in tako prispevajo k učinkovitejšemu zdravljenju te bolezni. Doslej so v Sloveniji opravili devet odvzemov takšne plazme, so pa šele na začetku, so navedli za STA.