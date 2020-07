Število okužb na Zahodnem Balkanu še vedno raste

Beograd/Skopje/Sarajevo, 28. julija - Na Zahodnem Balkanu so danes znova zabeležili številne nove okužbe z novim koronavirusom, največ spet v Srbiji, čeprav nekoliko manj kot v ponedeljek. V Srbiji so v zadnjih 24 urah našteli 379 novih okužb, v Bosni in Hercegovini 229, v Severni Makedoniji pa 102, poročajo tuje tiskovne agencije.