V veljavi sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom

Ljubljana, 1. avgusta - Danes je začel veljati sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, ki bo v prihodnjih 10 letih odpravil skorajda vse carine. Sporazum bo evropskim podjetjem zagotovil tudi boljši dostop na vietnamski trg bančnih, pomorskih, transportnih in drugih storitev ter omogočil sodelovanje na javnih razpisih vietnamske vlade in večjih mest.