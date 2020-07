V Nemčiji zaskrbljeni zaradi porasta okužb z novim koronavirusom

Berlin, 28. julija - V Nemčiji so višji predstavniki s področja zdravstva pozvali državljane, naj bodo disciplinirani ter upoštevajo smernice in ukrepe za preprečevanja širjenja koronavirusa. Razmere so namreč trenutno po njihovem zelo zaskrbljujoče, saj so v zadnjem tednu potrdili tudi po 600 in več novih okužb dnevno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.