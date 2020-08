Predviden zaključek gradbenih del na podružnični šoli Lavrica februarja

Škofljica, 4. avgusta - V občini Škofljica se že več let soočajo z velikim porastom prebivalstva, kar predstavlja posebne izzive tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Prostorsko stisko na občini rešujejo z gradnjo podružnične šole Lavrica, kjer trenutno poteka še zadnja faza gradnje. Ta naj bi se končala februarja 2021, so za STA pojasnili na občini.