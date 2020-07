Podjetjem sofinanciranje promocije na tujih trgih

Ljubljana, 28. julija - Javna agencija Spirit je danes objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malo ali srednje veliko podjetje lahko pridobi do 9999 evrov, vlogo lahko odda do porabe sredstev, skrajni rok je 15. september. Na voljo je skupno 800.000 evrov.