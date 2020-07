Zorko in Maksuti: Vladna koalicija v dobri kondiciji in dovolj trdna za jesenske izzive (tema)

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 29. julija - Andraž Zorko iz Valicona ocenjuje, da je koalicija dovolj trdna, da gre lahko mirno na počitnice in se pripravi na pregovorno vročo politično jesen. Načrtovani projekti so priložnost, pravi in meni, da lahko vlado onemogoči le koalicija sama. Tudi analitik Alem Maksuti ugotavlja, da je koalicija v dobri kondiciji, njen največji izziv pa covid-19.