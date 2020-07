Ministrstvo zanika govorice o državnem kritju stroškov za pogrebe žrtev covida-19

Ljubljana, 28. julija - Govorice, ki že dlje časa krožijo v javnosti, da naj bi država krila stroške za pogrebe umrlih zaradi covida-19, niso resnične, zagotavlja ministrstvo za gospodarski razvoj, pristojno za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Tudi pri podjetju Žale so navedli, da pogrebne stroške poravna naročnik pogreba, kar so v večini primerov svojci.