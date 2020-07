Z zasedbo Dumitrio začetek čezmejnega etno in jazz festivala Glasbe sveta

Gorica/Nova Gorica, 29. julija - S koncertom zasedbe Dumitrio se bo ob 20.30 začel deveti etno in jazz festival Glasbe sveta/Musiche dal mondo, ki bo do 25. avgusta potekal v Gorici in Novi Gorici. Omenjeni trio bo z narativno-intuitivnimi kompozicijami in spontanimi improvizacijami pričaral očarljive glasbene pokrajine romunskih prizvokov.