Policisti v skrbi za moškega naleteli na ukraden moped

Koper, 28. julija - Koprski policisti so se v ponedeljek dopoldan odzvali na klic iz ene od prodajaln, češ da v garažni hiši leži moški, ki se ne odziva. Policisti so našli Koprčana, s katerim je bilo vse v redu, je bil pa ob njem moped znamke Piaggio Zip, za katerega so v postopku preverjanja ugotovili, da so ga ukradli v Italiji.