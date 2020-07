Festival Sajeta letos nekoliko drugače

Tolmin, 28. julija - Aktualna zdravstvena situacija zaradi novega koronavirusa bo vplivala tudi na obliko letošnjega festivala Sajeta. Organizatorji so se odločili, da bodo 21. izdajo festivala sicer izpeljali, a na precej drugačen način kot prejšnje. Festival bo potekal v etapah in ne na tolminskem Sotočju, pač pa na različnih prizoriščih v živo in na spletu.