Nissan zaradi pandemije za letos napoveduje 6,4-milijardno izgubo

Tokio, 28. julija - Japonski proizvajalec avtomobilov Nissan v tekočem poslovnem letu - do konca marca 2021 - pričakuje 6,4 milijarde dolarjev (5,44 milijarde evrov) čiste izgube. Kot so danes pojasnili v družbi, so posledice pandemije covida-19 obsežne, predvsem pa razmere ostajajo negotove. V prvem četrtletju je čista izguba dosegla 2,7 milijarde dolarjev.