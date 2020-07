Italijanka najprej po avtocesti v napačno smer, nato ignorirala policiste in poškodovala več vozil

Ljubljana, 28. julija - Gorenjski policisti so v ponedeljek ponoči obravnavali italijansko voznico, ki je od Karavank proti Lipcam vozila v napačno smer. Policisti so ji pomagali pri obračanju, ko so hoteli izpeljati postopek, pa ni želela ustaviti, na Hrušici pa je med ustavljanjem poškodovala dve policijski vozili in še en osebni avtomobil.