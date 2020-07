Mediji: Slovenski vojak naj bi smrtno nesrečo v Neaplju povzročil alkoholiziran

Neapelj, 28. julija - Pripadnik Slovenske vojske (SV), ki je nameščen v Združenem Natovem poveljstvu v italijanskem Neaplju, naj bi bil glede na poročanje italijanskih medijev povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom, poleg tega naj bi bil alkoholiziran in skušal pobegniti s kraja nesreče. To so mu preprečili mimoidoči, poročajo lokalni mediji.