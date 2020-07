Ljubljana, 28. julija - V ponedeljek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v desetih občinah po državi, od tega tri na Blokah. Po dve okužbi so odkrili v Ljubljani in Rogaški Slatini, po eno pa v Hrastniku, Postojni, Celju, na Jesenicah, Hrpeljah - Kozini, Majšperku in Železnikih.