V Mariboru ponovno vzpostavili klicno točko za boljšo dosegljivost ambulant

Maribor, 1. avgusta - V mariborskem zdravstvenem domu so po pritožbah bolnikov zaradi težav pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z ambulanto izbranega osebnega zdravnika ponovno vzpostavili enotno klicno točko. Obenem so objavili jasna navodila, kako je mogoče na najhitrejši in najlažji način vzpostaviti stik z njimi ter dobiti ustrezno zdravniško obravnavo.