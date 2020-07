Mežica, 28. julija - Sinoči je zagorelo v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta v Mežici. Gasilci so pogasili požar, 40 stanovalcev umaknili na varno in prezračili prostore. Reševalci so pomagali petim stanovalcem, ki so se nadihali dima. Uničeni so kletni prostori objekta, 12 stanovalcev pa je noč prespalo drugje, poroča uprava za zaščito in reševanje.