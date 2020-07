Višje delovno sodišče potrdilo, da je bila odpoved nekdanjemu komandirju Brezovniku utemeljena

Dravograd, 28. julija - Višje delovno sodišče je potrdilo, da je bila odpoved nekdanjemu komandirju dravograjske policijske postaje Bogdanu Brezovniku utemeljena, zakonita in pravočasna, poročata Delo in Slovenske novice. Sodniki se sicer niso strinjali z vsemi ugotovitvami prvostopenjskega sodišča, a so mu pritrdili, da je bila odločitev o odpovedi sorazmeren ukrep.