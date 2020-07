Mihajlović danes postal častni meščan Bologne

Bologna, 28. julija - Nekdanji srbski nogometaš in zdaj trener italijanskega prvoligaša Bologne Siniša Mihajlović je danes tudi uradno postal častni občan tega največjega mesta dežele Emilija-Romanja. Kot so sporočili iz mestne občine, si je Mihajlović to čast prislužil tako zaradi kakovostnega trenerska dela v Bologni, kot tudi zaradi izjemnih človeških lastnosti.