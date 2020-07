Newyorške borze teden začele pozitivno

New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. Trgovanje na Wall Streetu so vodile predvsem delnice tehnoloških podjetij. Vlagatelji so predvsem v pričakovanju kongresnih zaslišanj vodilnih v tehnoloških velikanih kot so Amazon, Apple, Google in Facebook, poroča francoska tiskovna agencija AFP.